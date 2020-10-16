Красноярский Минздрав попал под уголовное дело за халатность с лекарствами

Сотрудников красноярского Минздрава заподозрили в халатности. Они закупили лекарства на крупную сумму, но они пролежали на складе два года без дела.

Следователи краевого Следственного комитета установили, что Минздрав в период с 2018 года по февраль 2020-го сформировал заявку на закупку лекарства без качественного и количественного определения его потребности. На основании этой закупки ведомство в августе 2018 года заключило контракт с одной из аптек на поставку препарата. Он предназначался для льготной категории людей в количестве 1725 упаковок на сумму около 30 миллионов рублей.

Поставки лекарства были, однако по состоянию на март 2020 года осталась часть упаковок лекарства на сумму около 15 миллионов рублей, срок годности которых истек в феврале 2020-го.

По мнению следователей, бюджету Красноярского края причинили ущерб в 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности с крупным ущербом.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищет причастных к преступлению.