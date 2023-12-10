Происшествия 10 декабря 2023, 10:04 Красноярский кондуктор выгнал детей из автобуса в 30-градусный мороз ТВК: кондуктор выгнал детей из автобуса в 30-градусный мороз в Красноярске РИА «Новости»

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Двум красноярским школьникам пришлось добираться домой через несколько пересадок после того, как из-за неработающего терминала кондуктор выгнал их из автобуса. Об этом сообщило издание ТВК.

Вечером 8 декабря школьники 15 и 10 лет сели в автобус на остановке, но далеко проехать не успели. Платежный терминал не работал, а женщина-кондуктор потребовала заплатить за проезд наличными, которой у детей не оказалось.

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«В итоге кондуктор высадила детей на остановке в 30-градусный мороз. Школьники говорили, что готовы заплатить картой, однако женщина потребовала от них покинуть салон», — рассказали очевидцы.

Мама школьников написала жалобу в «Красноярскгортранс», однако ее не приняли, сославшись на завершение рабочего дня. Ей посоветовали повторно сообщить о нарушении в понедельник.

По закону, высаживать из автобусов детей до 16 лет без билета нельзя. Водителю маршрутного средства грозит штраф до пяти тысяч рублей, а должностному лицу — до 30 тысяч рублей.

Прошлой зимой в Красноярске произошел похожий случай, 11-летний ребенок шел домой пешком в сильный мороз после того, как кондуктор высадил его из автобуса из-за неоплаты проезда.