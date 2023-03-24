Происшествия 24 марта 2023, 13:54 Красноярские полицейские задержали мужчину, напавшего на двух девочек

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Сотрудникам полиции Красноярского края удалось задержать мужчину, который напал на двух 12-летних девочек с целью ограбления в поселке Усть-Яруль. Об этом сообщил «Царьград».

Пьяный местный житель хотел любым способом добыть денег, чтобы купить спиртное. У магазина он увидел двух девочек и потребовал отдать ему телефон. Получив отказ, мужчина начал избивать одну из них, второй удалось убежать.

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Отмечается, что отбиться от нападавшего девочкам помогли проходившие мимо жители.

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