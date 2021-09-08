Красноярская школьница погибла при попытке напугать подругу

В Красноярске 13-летняя школьница погибла, пытаясь вызвать вину у своей подруги. Она планировала отправить ей фото, на котором якобы совершает суицид, однако случайно оступилась и погибла.

Школьница поссорилась со своей подругой по переписке. Чтобы помириться, она придумала необычный способ — отправить ей фото, на котором она якобы совершает суицид из-за размолвки. Об этом сообщил источник Life.

В качестве фотографа она пригласила своего друга. Они пришли в лес 30 августа, чтобы устроить фотосессию. Однако во время позирования школьница оступилась и погибла. Друг пытался спасти девушку, но не смог. Когда на место прибежали взрослые, было уже поздно.

Источник издания рассказал, что девушка из благополучной семьи, суицидальных мыслей у нее никогда не было. Она хотела жить и строила планы на будущее.