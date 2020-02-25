Красноярец выкинул укусившую его собаку с пятого этажа

В Красноярске мужчина выкинул из окна пятого этажа собаку. Животное якобы укусило его во сне. Пес чудом остался жив. Сейчас за ним присматривают ветеринары. Полиция начала проверку случившегося.

Той-терьера выбросили из дома по улице 60 лет Октября, сообщение об этом появилось в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

В городском управлении полиции РИА «Новости» рассказали, что местный житель решил таким образом наказать животное.

«С его (мужчины — прим. ред.) слов, он разозлился за то, что она укусила его спящего. Хозяйка отвезла питомца к ветеринару», — уточнили правоохранители.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, размещенных в соцсетях, заметно, как упавшая на снег собака немного полежала, а потом поднялась и пошла прочь.

«Пес жив, пострадал, жить будет, на данный момент наблюдается в ветеринарке и получает всю необходимую помощь», — говорится в публикации.

Полиция проверит все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение примут после заключения ветеринаров о состоянии собаки.