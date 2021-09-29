Красноярец избил женщину ногами в подъезде жилого дома

Удары в живот, грудь и голову нанес житель Красноярска своей спутнице 29 сентября. Нападение засняла камера видеонаблюдения в подъезде. Об избиении сообщило издание «Городские новости. Красноярск».

Как только пара зашла в подъезд, мужчина принялся бить спутницу по голове, затем повалил ее на пол и принялся избивать ногами. Когда жертва пыталась встать, он нанес ей удар кулаком в затылок, после чего затолкнул ее на площадку перед лифтами. На этом разъяренный красноярец не остановился, схватил несчастную за волосы и приложил ее о двери лифта, а потом еще раз сильно ударил в лицо. Между делом молодой человек в кепке нажал кнопку вызова подъемника. На этом запись обрывается.

В межмуниципальном управлении МВД «Красноярское» начали проверку по факту опубликованного видео. Из сообщения, размещенного на официальном сайте полицейских, следует, что к правоохранителям с заявлением пострадавшая не обращалась, однако в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и личности «участников конфликта».