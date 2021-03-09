Красноярец избил лифт битой. Видео

Пьяный мужчина из района Покровский в Красноярске попытался битой разбить кабину лифта. Действия дебошира попали на камеру видеонаблюдения, видео опубликовали во «ВКонтакте».

Мужчина зашел в грузовой лифт многоэтажного дома по улице Чернышевского 5 марта. Он долго нажимал на кнопки на панели, после чего начал ударять битой по стенам. А еще местный житель разговаривал со своим отражением в зеркале, пытался что-то объяснить камере, кричал.

После правонарушитель вышел из кабины и наткнулся на женщину. Та обошла мужчину, зашла в лифт и сразу же уехала.

Управляющая компания подала заявление в полицию, написало издание «Дела.ru» со ссылкой на пресс-службу городской полиции. Дебошира задержали сотрудники ГИБДД, потому что после порчи лифта он сел в машину и попал в ДТП. Правоохранители проводят проверку.

Почему мужчина вел себя агрессивно, неизвестно.

Ранее пьяная компания вызвала скорую помощь в Москве, после чего напала на фельдшеров. Злоумышленники избили водителя и попытались угнать машину.