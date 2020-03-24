Красноярец избил фельдшера скорой помощи, которую сам и вызвал

Фельдшер бригады скорой помощи в Красноярске пострадал от рук буйного местного жителя. Сначала он долго не открывал дверь приехавшим на вызов медикам, а потом ударил одного из них в челюсть.

Врачей вызвали в дом на улице Карбышева, сообщил портал «Городские новости. Красноярск». В квартиру они попасть так и не смогли — за 20 минут дверь работникам скорой так никто и не открыл.

Потом вызвавший медиков мужчина сам спустился к их машине. Когда фельдшер попытался выяснить, какие у пациента жалобы, тот начал ругать и напал на врача. В пресс-службе красноярской скорой помощи уточнили, что специалист получил удар в челюсть.

«Фельдшер, которого избили, входит в спецбригаду. Он готов выезжать к людям с подозрением на коронавирус», — заметила пресс-секретарь скорой Наталья Ковальчук. Она назвала поведение мужчины в принципе недопустимым, а в условиях пандемии — непростительным.

В Минздраве Красноярского края РИА «Новости» рассказали, что после случившегося в полицию подали заявление «с просьбой разобраться и принять меры в отношении виновного».

Пока фельдшер продолжает ездить на вызовы, правоохранители начали проверку по факту нанесения ему телесных повреждений. Ее проводят сотрудники межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

Личность злоумышленника уже удалось установить. Сейчас мужчину разыскивают.

В начале марта аналогичный случай произошел в Москве: жителю столицы не понравилось, что приехавшие на вызов к его сыну медики были одеты в защитные костюмы. Одного из медиков он оттолкнул, а фельдшера избил.