Краснодарцы пожаловались на мать, избивающую своего ребенка. Но ситуация не так проста, как кажется

В Краснодаре — еще один случай неадекватного поведения родителей по отношению к детям. Правда, пока из доказательств этому — фотографии в соцсетях и разговоры соседей. «360» попытался разобраться во всех перипетиях семьи.

На Наталью и ее мужа из Краснодара пожаловались соседи и даже мастер маникюра, которая стала свидетельницей ссор. У женщины забрали малыша и возбудили дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Но, как утверждает мать ребенка, у следователя нет доказательств, так что дело, скорее всего, закроют.

«Заявление было написано на моего супруга, ребенка забрали, в итоге сына месяц не было дома. То карантин, то разбирательства какие-то. Его поместили в социально-реабилитационный центр», — рассказала «360» девушка.

Она заявила, что ребенка никто не бьет, просто он очень активный, и из-за этого у него появляются синяки. «То он тут ударится, то там врежется. У него всегда игры такие активные, что он и все кто вокруг — в синяках. Вот он так играет. Если какие-то ссоры происходят, то это между мной и мужем. Детей никто не ограничивает, никто не наказывает. Я до сих пор не поняла, зачем ребенка забирали, на каких основаниях. В соцзащите мне нахамили, сказали, что так и надо, что ребенок находится там», — рассказала мать ребенка.

При этом, по словам соседки, ребенок совсем не выходит на улицу, а дома постоянно слышны крики и брань. «У него не все тело конечно в синяках, но это же вопрос времени. Если бы я была уверена, что у них все хорошо, я бы конечно оставила эта ситуацию. Но пока я этого не вижу», — рассказала «360» соседка.

Официальной позиции правоохранительных органов пока не последовало.