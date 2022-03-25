Краснодарского пенсионера подозревают в краже древесины на 7 миллионов рублей

Полиция задержала 69-летнего мужчину в Туапсинском районе Краснодарского края, которого подозревают в попытке кражи древесины на сумму семь миллионов рублей с территории Навагинского участкового лесничества. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По версии следствия, мужчина пытался вывезти дерево с территории лесничества для дальнейшей перепродажи. Следователи полагают, что ему помогал знакомый, который не догадывался о преступной схеме.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.