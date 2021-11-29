facebook_pixel
    29 ноября 2021, 23:47

    Массовое ДТП произошло в Усть-Лабинском районе Краснодарского края

    Арина Бобкова

    Массовая авария произошла на 38 километре трассы Краснодар — Кропоткин. Там грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

    ДТП произошло 29 ноября. Несколько человек пострадали. Их доставили в больницу. По неподтвержденным данным, один человек из Opel погиб. На данный момент движение по трассе приостановлено. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД дежурят на месте для регулировки.