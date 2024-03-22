22 марта 2024, 15:18
Краснодарского бизнесмена задержали по делу об афере с турпутевками на 4 млн рублей
Правоохранители задержали 41-летнего жителя Краснодара по делу о мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, бизнесмен предлагал услуги по продаже туристических путевок. Получая от клиентов предоплату, мужчина переставал выходить на связь.
Реклама
Возбуждено уголовное дело. Предварительно, ущерб от действий фигуранта составил четыре миллиона рублей.
Краснодар
Мошенничество
Реклама
Реклама