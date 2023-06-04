Происшествия 04 июня 2023, 21:38 Краснодарский оперштаб объяснил громкий звук в небе над городом Freepik

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Администрация Краснодара в Telegram-канале объяснила звук громкого хлопка, который напугал местных жителей. По версии властей, звук раздался из-за самолета, преодолевшего звуковой барьер.

Власти заявили, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало сообщений о чрезвычайных происшествиях.

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«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — предположительно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер», — написали в «Канале Муниципального Центра Управления города Краснодара».

Причиной хлопков утром 26 мая в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Критическая инфраструктура не пострадала, жители не получили травм. Есть повреждения зданий, власти пообещали помочь собственникам устранить последствия.

Беспилотники атаковали кубанскую столицу около четырех часов утра. Горожане услышали похожие на выстрелы хлопки, от которых заложило уши. Момент взрыва беспилотника в небе сняли на видео.