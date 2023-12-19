Происшествия 19 декабря 2023, 12:43 Краснодарские полицейские задержали мужчину, обманувшего знакомых на 420 тысяч рублей

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Сотрудники полиции Краснодарского края задержали по подозрению в мошенничестве мужчину, который обманул своих знакомых на 420 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Краснодару.

По данным ведомства, задержанный предложил знакомым купить у него телефоны, бытовую технику и запчасти для компьютера по выгодной цене. После получения денег мужчина перестал выходить на связь.

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Отмечается, что местный житель свою вину признал, ранее он уже был судим.