Происшествия 22 февраля 2024, 19:34 Краснодарские полицейские устроили погоню за пьяным угонщиком

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Сотрудники полиции Краснодарского края устроили погоню за мужчиной, который угнал чужой автомобиль в Туапсинском районе. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, угонщик в состоянии алкогольного опьянения проник в салон незапертой отечественной легковушки и запустил двигатель ключом. На требование правоохранителей остановиться водитель только прибавил скорость.

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Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под стражей.