Происшествия 30 марта 2023, 13:32 Краснодарские полицейские открыли огонь по мужчине, который разгуливал по улице с топором

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Краснодарского края открыли огонь по местному жителю Междуреченского хутора, который гулял по улице с окровавленным топором. Об этом сообщил «Царьград».

Неадекватного мужчину заметили его соседи, они и вызвали правоохранителей. Зайдя в дом, полицейские увидели тело матери местного жителя, он зарубил ее топором.

Реклама

Нападавший заметил правоохранителей и пошел им навстречу с холодным оружием в руках, сотрудники были вынуждены открыть огонь.