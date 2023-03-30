30 марта 2023, 13:32
Краснодарские полицейские открыли огонь по мужчине, который разгуливал по улице с топором
Сотрудники полиции Краснодарского края открыли огонь по местному жителю Междуреченского хутора, который гулял по улице с окровавленным топором. Об этом сообщил «Царьград».
Неадекватного мужчину заметили его соседи, они и вызвали правоохранителей. Зайдя в дом, полицейские увидели тело матери местного жителя, он зарубил ее топором.
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Нападавший заметил правоохранителей и пошел им навстречу с холодным оружием в руках, сотрудники были вынуждены открыть огонь.
Преступления
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