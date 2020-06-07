Краснодарская молодежь устроила танцы на машинах ДПС после открытия веранд. Видео

Краснодарская молодежь дорвалась до свободы и устроила настоящий разнос на открывшихся верандах. Одна из тусовщиц вообще зачем-то решила пробежаться по машине ДПС. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как девушка готовится к «забегу». Она за несколько секунд оказывается на крыше авто сотрудников ДПС и тут же убегает. Ее успели задержать.

Жители Краснодара оккупировали летние веранды в первый же день открытия. Кто-то включил громкую музыку, и посиделки с дистанцией в итоге закончились массовыми танцами — будто и не было никакой пандемии.

Теперь жители всерьез опасаются, что кафе снова закроют. Они уверены, что такое поведение вряд ли понравится властям. Об этом «360» сообщил один из очевидцев тусовки.

Ранее о том, что веранды ресторанов и кафе могут открыться 6 июня, заявлял губернатор края Вениамин Кондратьев. Но он подчеркнул: все должно соответствовать строгим требованиям Роспотребнадзора. При этом общий карантинный режим продлили в Краснодарском крае до 21 июня.