Краснодарец убил соседа по коммуналке за отказ убираться на кухне

Мужчина ударил ножом соседа по квартире за отказ убираться на кухне. Пострадавший скончался. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчины поссорились из-за уборки на кухне, которую они делали по очереди. В результате один из них ранил ножом второго за отказ убираться. От полученных ранений тот скончался.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан.