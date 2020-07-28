Краснодарец 7 лет охотится на местных женщин, но избегает наказания. В полиции его действия считают хулиганством

В Краснодаре восемь девушек решили добиться справедливости и наказать нападавшего на них мужчину. Некоторые из них жаловались на его действия в полицию, преступника задерживали, но, оштрафовав, отпускали. Это история длится с 2013 года, и потерпевшим непонятно, почему до сих пор преступнику удается уходить от наказания.

Как рассказала «360» Маргарита, нападение на нее произошло 15 июля этого года. Около 22:00 она пошла гулять с собакой и заметила мужчину, одетого в черную одежду. Ей запомнились черная борода и характерный крупный сломанный нос. Девушка не обратила на него внимания, но внезапно мужчина напал на нее сзади и крепко обхватил руками.

«Было очень страшно, я начала с ним бороться и упала на спину. Начала кричать. Он закрыл мне рукой нос и рот, чтобы не было слышно криков. Мне нечем было дышать. Тут зазвонил телефон, рядом лаяла собака, он испугался и убежал. Хорошо запомнила — он совершенно спокойно приговаривал: „Тихо-тихо!“. У него не было страха, он не сомневался в том, что делает. Будто не в первый раз», — рассказала девушка.

Об этой особенности, привычке приговаривать «тихо-тихо!», рассказала и другая жертва неудавшегося изнасилования - Оксана.

«Это произошло в 2013 году. Я вечером возвращалась домой с остановки. В темном переулке на меня напали сзади, со всей силой схватили за грудь и сжали так, что я не могла пошевелиться. Я могла только кричать. А он сказал: „Тихо-тихо!“. В соседнем частном доме зажегся свет, мужчина испугался и убежал. Я очень жалею, что тогда не пошла в полицию», — рассказала Оксана.

Маргарита сообщила, что после нападения решила предать историю огласке и обратилась в полицию. Через соцсети она нашла не только восемь потерпевших, которые опознали характерный почерк преступника. Она нашла его фотографию, по которой его узнали и другие девушки.

«Я знаю, что в полицию он попадал и до моего дела. В январе этого года он напал на девушку, и она написала заявление. Весной его поймали, она его опознала. Преступнику выписали административное нарушение и штраф», — уточнила Маргарита.

Жертвы неудавшегося насильника с этим не согласны, они хотят радикальных мер. Поэтому пожаловались в прокуратуру, собрали все данные потерпевших и попросили возбудить уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.

Начальник пресс-службы Управления МВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко заявил «360», что личность этого молодого человека полиции известна.

«Он допустил нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении обществу, сопровождавшемся оскорбительным приставанием к местной жительнице. 15 июля на одной из городских улиц молодой человек неожиданном схватил девушку в следствии чего они упали и между ними завязалась борьба. Сотрудники полиции установили и задержали местного жителя, однако свою причастность к указанному происшествию он отрицает. В его отношении составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Максимальное наказание — арест на 15 суток. Сейчас собранные материалы направлены в СК по Краснодарскому краю для проведения проверки», — отметил Коноваленко.

Старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Элла Тюкова сообщила «360», что материалы дела получены и организована проверка фактов.