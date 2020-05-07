07 мая 2020, 13:36
Красная вода растеклась по улицам Новосибирска
В Новосибирске после дождя на улицах появились красные лужи. Они очень сильно напугали местных жителей. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
«На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже», — поделился один из жителей.
Юрий Сердюк, заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, прокомментировал эту ситуацию.
По его словам, это не реагенты и не дезинфицирующие вещества — на дорожное полотно их не наносят. Администрация будет разбираться в появлении красной воды.