Красная вода растеклась по улицам Новосибирска

«На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже», — поделился один из жителей.

Юрий Сердюк, заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, прокомментировал эту ситуацию.

По его словам, это не реагенты и не дезинфицирующие вещества — на дорожное полотно их не наносят. Администрация будет разбираться в появлении красной воды.