Крановщица погибла при пожаре в Кемеровской области

В городе Березовский (Кемеровская область) на обогатительной фабрике произошел пожар. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

По данным издания, жертвой пожара стала одна женщина. Она спустилась из кабины мостового крана, но до выхода добраться не смогла.

«Реанимационные действия не привели к положительному результату», — рассказали в региональном министерстве угольной промышленности.

Другим сотрудникам предприятия удалось покинуть горящее здание. Пламя охватило площадь в шесть тысяч «квадратов». К ликвидации последствий ЧП привлекли горноспасателей и сотрудников МЧС.