Крановщица погибла на липецком комбинате. Видео

Молодая женщина погибла при обрушении мостового крана на Новолипецком металлургическом комбинате. Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

ЧП произошло вечером 1 декабря в одном из конвертерных цехов предприятия «во время стандартной технологической операции», сообщил НМЛК в Twitter.

«К сожалению, находившаяся в кабине машинист получила травмы, не совместимые с жизнью. Причины и обстоятельства происшествия выясняются», — отмечено в публикации.

В Сети пишут, что управлявшей краном было 29 лет. Она погибла на месте. У женщины осталось двое детей.

За последний месяц, уточнил РЕН ТВ, на заводе произошел уже второй смертельный случай. Недавно в ходе взрыва в одном из цехов НЛМК работница комбината получила ожоги и позже умерла в больнице.

Прокуратура Липецкой области инициировала проверку после произошедшего.