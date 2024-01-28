Происшествия 28 января 2024, 13:37 «Крайне неустойчива». В Ростове-на-Дону допустили дальнейшее обрушение жилого дома Мэрия предупредила о возможности дальнейшего обрушения дома в Ростове-на-Дону Пресс-служба МЧС

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В Ростове-на-Дону обвалилась часть жилого дома. Представитель городской администрации рассказал РИА «Новости», что разрушение может продолжиться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции.

«Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение», — сказал собеседник агентства.

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Пока оцепление вокруг дома снимать не будут. Специалисты начнут «расширять площадь безопасности».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что при ЧП никто не пострадал. По его словам, в доме обрушился один из подъездов. Как оказалось, пятиэтажку признали аварийной еще в 2020 году. Жильцам предлагали переселиться, но все отказались.

За несколько часов до происшествия жильцы дома услышали скрежет и грохот. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Всего эвакуировали 95 человек. На место прибыли экстренные службы и представители власти.