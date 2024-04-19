19 апреля 2024, 17:40
«Крайне неудобно за это». Гуф извинился перед пострадавшей на концерте в Екатеринбурге
Рэпер Гуф извинился перед пострадавшей на его концерте в Екатеринбурге девушкой
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) передал записку с извинениями девушке Снежане, которая пострадала на его концерте в Екатеринбурге из-за выходки фаната музыканта. Об этом организатор концертов сообщила на своей странице в социальных сетях.
«Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — написал Гуф.
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Также девушка получила от артиста цветы и конфеты. Снежана поблагодарила за презенты и поддержку в своем Instagram*.
«Всем спасибо за слова поддержки, всех вижу. Со мной все в порядке», — поделилась она.
По данным Telegram-канала Shot, молодой человек, который забрался на сцену к Гуфу, а после сделал с нее сальто в толпу и ударил по голове Снежану, оказался бойцом ММА. Ему 19 лет, и он работает комплектовщиком на складе маркетплейса.
Как стало известно, молодой человек мечтает стать рэпером. Он заранее запланировал на концерте кумира сделать сальто, чтобы артист обратил на него внимание и согласился записать совместный трек. Перед мероприятием мужчина выпил спиртное.
Shot уточнил, что после случившегося с ним общались полицейские, молодому человеку грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство.
«Очень хочется верить, что с ним как минимум провели беседу и он поймет, что так делать нельзя», — добавила в беседе с «360» организатор концертов.
По ее словам, служба безопасности уточняет обстоятельства произошедшего на площадке.
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