Происшествия 19 апреля 2024, 17:40 «Крайне неудобно за это». Гуф извинился перед пострадавшей на концерте в Екатеринбурге Рэпер Гуф извинился перед пострадавшей на его концерте в Екатеринбурге девушкой РИА «Новости»

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) передал записку с извинениями девушке Снежане, которая пострадала на его концерте в Екатеринбурге из-за выходки фаната музыканта. Об этом организатор концертов сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — написал Гуф.

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Также девушка получила от артиста цветы и конфеты. Снежана поблагодарила за презенты и поддержку в своем Instagram*.

«Всем спасибо за слова поддержки, всех вижу. Со мной все в порядке», — поделилась она.

По данным Telegram-канала Shot, молодой человек, который забрался на сцену к Гуфу, а после сделал с нее сальто в толпу и ударил по голове Снежану, оказался бойцом ММА. Ему 19 лет, и он работает комплектовщиком на складе маркетплейса.

Как стало известно, молодой человек мечтает стать рэпером. Он заранее запланировал на концерте кумира сделать сальто, чтобы артист обратил на него внимание и согласился записать совместный трек. Перед мероприятием мужчина выпил спиртное.

Shot уточнил, что после случившегося с ним общались полицейские, молодому человеку грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

«Очень хочется верить, что с ним как минимум провели беседу и он поймет, что так делать нельзя», — добавила в беседе с «360» организатор концертов.

По ее словам, служба безопасности уточняет обстоятельства произошедшего на площадке.