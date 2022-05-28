Горящую базу отдыха в Красноярском крае показали на видео

База отдыха Snow Port загорелась в Красноярском крае. Видео показал Telegram-канал «Борус».

На кадрах видно, что пламя практически полностью захватило двухэтажное здание.

Телеканал «Енисей» со ссылкой на данные регионального главка МЧС сообщил, что общая площадь возгорания около 600 квадратных метров.

По предварительной информации, расположенные рядом со зданием остальные отели и корпуса не пострадали.

Накануне на юге Москвы произошел пожар, загорелось одноэтажное производственное здание, в котором находились газовые баллоны. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Экстренные службы успешно потушили возгорание, однако крыша прогорела полностью. Телеканал «360» вел прямую трансляцию с места событий.