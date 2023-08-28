Происшествия 28 августа 2023, 02:06 Крабовых браконьеров задержали в Магадане ПУ ФСБ РФ: в Магадане задержали крабовых браконьеров Freepik

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Пограничники ФСБ в Магадане изъяли партию клешней краба и обнаружили браконьерские крабовые и креветочные ловушки в бухте Нагаева. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.

Сотрудники пограничного управления провели проверку автомобиля, буксирующего прицеп с маломерным судном, в котором обнаружили шесть мешков с конечностями синего краба. В пересчете на особи количество выловленного краба составило 170 штук.

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«В акватории бухты по данным из изъятого обнаружено 19 крабовых и 12 креветочных ловушек», — говорится в сообщении ведомства.

Извлеченных из ловушек крабов и креветок вернули в естественную среду обитания. Против нарушителей возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Сотрудники ПУ ФСБ изъяли незаконно добытую крабовую продукцию, а также средства добычи и судно с подвесным мотором.

На Сахалине прошел суд над двумя жителями Холмска, которых обвинили в незаконной добыче краба. Ущерб от действий подозреваемых составил более 900 тысяч рублей.