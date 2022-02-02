Краболовное судно затонуло возле причала в Приморье. Видео

Краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморье. Видео случившегося опубликовали в социальных сетях. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали с переохлаждением.

Директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский рассказал РИА «Новости», что на месте будет работать водолаз, который обследует судно. Он подчеркнул, что разлива топлива не произошло.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту затонувшего судна находится 16 тонн топлива. Агентство уточнило, что краболов затонул буквально за несколько минут, оттуда успели эвакуировать 14 членов экипажа.

«Краболов „Акванавт“ затонул сегодня в порту Зарубино в Хасанском районе. Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино», — процитировало РИА «Новости» сообщение властей.

Вокруг судна установили боновые заграждения, сейчас выясняют обстоятельства случившегося.