Происшествия 08 августа 2023, 14:40 KP.RU: в 90% случаях люди тонут из-за алкогольного опьянения

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Московские спасатели в беседе с изданием kp.ru рассказали, что в 90% случаев люди тонут в водоемах в летнее время года из-за алкогольного опьянения. Чаще всего это происходит на неофициальных пляжах, где не дежурит охрана.

По словам столичного спасателя Сергея, в особых случаях приходится вызывать полицию, когда отдыхающие не поддаются контролю.

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Иногда люди переоценивают свои возможности, считая, что плавают слишком хорошо и уверенно. Им невозможно объяснить, что случиться несчастье может с любым, даже с хорошим пловцом, добавил Сергей.

САП-борды (надувные доски, на которой плавают стоя) также добавляют спасателям головной боли. Зачастую люди плавают на них без спасательного жилета.