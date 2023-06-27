Происшествия 27 июня 2023, 15:34 KP.RU: пропавшую в Иркутске полуторагодовалую девочку разыскивают третью неделю

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В Иркутске правоохранители вместе с волонтерами третью неделю подряд разыскивают полуторагодовалую девочку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Последний раз ребенка видели на берегу реки Ушаковка вблизи СНТ «Просвещение». В какой-то момент родители заметили, что девочка пропала. Сначала они искали ребенка сами, а затем обратились за помощью в полицию.

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В день пропажи девочки ровно семь лет в Иркутской области исчез пятилетний мальчик. Волонтеры обнаружили тело ребенка в выгребной яме с водой во дворе собственного дома. Тогда следователи решили, что мальчик упал в нее случайно. Странное совпадение пропажи детей отметили пользователи в соцсетях.