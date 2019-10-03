Козырек подъезда упал на уральского подростка

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны управляющей компании при эксплуатации и обслуживании многоквартирного жилого дома», — обозначили в ведомстве.

По данным информагентства, жители дома неоднократно обращались в УК с жалобами на аварийное состояние козырька, однако никаких изменений не произошло. Пострадавший подросток хотел достать с козырька банковскую карточку, которую ему выбросили из окна. Фрагмент козырька отломился, когда юноша попытался подтянуться на нем. Проводится доследственная проверка.