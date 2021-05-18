Козырек «Бургер Кинга» в Санкт-Петербурге рухнул на посетителей

В Сети появились многочисленные видео, на которые попал момент, когда на посетителей «Бургер Кинга» на станции метро «Пионерская» в Петербурге рухнул козырек. Сообщается, что пострадали несколько человек.

В паблике «Питер решает» сообщается, что подписчица решила спрятаться в павильоне от непогоды. На нее и других людей, спрятавшихся от проливного дождя, обрушился козырек здания. Пострадавшие забежали в «Бургер Кинг» и попросили о помощи.

Они рассказали, что у персонала не оказалось аптечки. Людям предложили останавливать кровь бумажными салфетками.

Стало также известно, что женщина с маленькими детьми попыталась закрыть их собой. У нее сильно пострадало лицо.

Мать детей Ольга рассказала о случившемся.

«Моя мама привезла сюда детей, я ездила к ребенку в больницу. Потом старший ребенок позвонил и рассказал, что упала крыша. У мамы лицо разрезано напополам. У старшей дочери сломана рука и сотрясение. Сейчас их отвезут в больницу». — сообщила она.