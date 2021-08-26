Ковидный госпиталь эвакуировали из-за лесного пожара в Первоуральске

В Первоуральске в Свердловской области пришлось эвакуировать пациентов ковидной больницы. Причиной стал лесной пожар, который образовался неподалеку. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области.

«Из-за пожара в лесу и угрозы задымления в медучреждении пациенты ковидного госпиталя, расположенного в микрорайоне Динас, были эвакуированы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, из госпиталя были вывезены 150 человек. Часть пациентов перевезли в больницы Первоуральска, Екатеринбурга и Ревды. Других, чье состояние позволяло, отправили домой, но их лечение будут контролировать участковые терапевты.

При нормальной обстановке госпиталь может возобновить работу 27 августа. Ранее СМИ писали, что площадь возгорания в лесничествах Первоуральского городского округа составила почти 761 гектар.

Накануне два новых лесных пожара начались на Ямале. Их обнаружили в Надымском районе.