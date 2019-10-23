Коты спасли хозяев от оползня в Италии

«Моя жена встала с постели, потому что наши коты Симба и Моисей шумели и разбудили нас. Когда она пошла посмотреть, она заметила, что они играют с куском штукатурки. Он только что упал с потолка. Именно благодаря им мы спаслись», — рассказал Клаудио Пьяна.

По словам пострадавшего, супруги решили сразу же покинуть дом. Они видели, как на стенах появлялись трещины: оползень подмыл фундамент дома. Пара успела добраться до машины, но не смогла уехать из-за потоков воды и грязи. Позже на место происшествия приехали пожарные.

«Теперь мы должны поехать в Геную. У нас ничего нет. Пожарные сказали, что мы никогда не сможем вернуться, это слишком опасно. По крайней мере Симба и Моисей выжили», — заметил мужчина.

Ранее на этой неделе в итальянском регионе начались ливни, которые затопили большие территории, вызвали сход селевых потоков и выход рек из берегов. На автодорогах образовались крупные провалы грунта. Эвакуировано более сотни местных жителей, два человека погибли.