Коттедж сгорел в Подмосковье. Пострадали семь человек

Семь человек пострадали в поселке Развилки Ленинского городского округа Московской области в результате пожара в частном доме. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом четырехэтажном доме по адресу: 3-й Анисовский проезд, 9, поступило от очевидца в 01:34. Когда на место прибыли пожарные, горели первый и второй этажи. В 02:47 возгорание на площади 150 квадратных метров было локализовано, в 02:49 пожарные ликвидировали открытое горение. Пожар был полностью потушен в 03:27, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пострадали семь человек, из них шесть получили ранения при падении с высоты до прибытия спасателей, еще один получил отравление продуктами горения. В тушении пожара было задействовано 78 человек и 23 единицы техники.

В Москве в субботу произошел пожар в многоквартирном доме на Новорязанской улице. О задымлении в здании «360» сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, несколько человек отравились угарным газом. При задымлении несколько человек выпали из окон второго и третьего этажей.