Происшествия 31 января 2024, 11:31 Котенок проник в фуру и уехал в Коломну. Хозяев путешественника ищут Хозяев уехавшего в Коломну на фуре кота начали искать в соцсетях РИА «Новости»

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Полосатый котенок в ошейнике с круглой подвеской проник в фуру и уехал в Коломну. Теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию в Telegram-каналах и пабликах во «ВКонтакте».

Информация о коте-путешественника появилась, в частности, в Telegram-канале города Раменское накануне поздно вечером.

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«Раменское! Чей друг проник в фуру и уехал в Коломну? Опросите друзей и знакомых, у кого пропал котенок, раскидайте по местным чатам», — призвали авторы сообщения.

По их информации, котенок прибыл в фуре на склад в Коломну 30 января около 12:00. У кота полосатый окрас и белые лапы. На шее есть черный ошейник с круглой подвеской.

«Машина была в районах Домодедово — Раменское: Никулино, Константиново, Раменское», — уточнили в объявлении.

Также данные о котенке, уехавшем на фуре в Коломну, появились в Telegram-канале «Зоопоиск.рф».