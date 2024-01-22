Происшествия 22 января 2024, 11:10 Котельные частично прекратили работу в восьми районах Донецка Mash: в 8 районах Донецка частично не работают котельные РИА «Новости»

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Из-за повреждений электроподстанций котельные в восьми районах Донецка частично перестали работать. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на «Донбасстеплоэнерго».

По данным канала, тепло не подают свыше 50 котельных. Без отопления остались 1357 домов в городе.

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Официальной информации об этом нет. Известно лишь, что к раннему утру 22 января Кировский и Куйбышевский районы Донецка оказались частично обесточены из-за возгорания на подстанции на Чайкинском кольце. Кроме того, без света осталась часть Киевского района в окрестностях железной дороги.

Последние сведения Telegram-канала «Донбасстеплоэнерго» относятся к 19 января. На тот момент было известно, что в филиале «Енакиевотеплосеть» работают все 92 котельные, которые обеспечивают теплом 1186 потребителей (1008 жилых домов, 116 объектов соцсферы и 62 прочих потребителя).

Ранее сообщалось, что после сброса взрывоопасных предметов с дрона ВСУ света частично лишилась Макеевка.