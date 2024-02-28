28 февраля 2024, 16:58
Котельная загорелась в Ноябрьске
Возгорание произошло на территории городской котельной в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа утром 28 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, пламя охватило здание на улице Муравленко. Огонь повредил конструкции и имущество на площади 150 квадратных метров.
Реклама
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Спасателям удалось не допустить распространения огня на производственные помещения.
Пожары
Реклама
Реклама