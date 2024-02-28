Происшествия 28 февраля 2024, 16:58 Котельная загорелась в Ноябрьске

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Возгорание произошло на территории городской котельной в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа утром 28 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило здание на улице Муравленко. Огонь повредил конструкции и имущество на площади 150 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Спасателям удалось не допустить распространения огня на производственные помещения.