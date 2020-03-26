26 марта 2020, 11:07
Кота и 20 человек эвакуировали во время пожара в доме
В ночь на 26 марта дом загорелся на 15-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Сотрудникам МЧС удалось вызволить из горящего здания 20 человек и кота. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в спасательных службах.
Пожар произошел в доме номер 72 на 15-й линии Васильевского острова. В момент происшествия в здании находились 20 человек, которых позже эвакуировали спасатели. Работники экстренной службы также вынесли из дома местного кота.
К моменту спасения питомец успел надышаться угарным газом, поэтому ему потребовалась серьезная помощь. Сотрудники МЧС помогли животному вернуться к нормальному состоянию. В настоящий момент нет угроз для его жизни.
Возгорание пришлось тушить примерно 30 минут. Очаг обнаружили в четырехкомнатной коммунальной квартире, площадь которой составляет 70 квадратных метров. Всего в ней выгорело десять квадратных метров. В тушении пожара участвовали 18 сотрудников спасательной службы и четыре единицы техники.