Кота и 20 человек эвакуировали во время пожара в доме

Пожар произошел в доме номер 72 на 15-й линии Васильевского острова. В момент происшествия в здании находились 20 человек, которых позже эвакуировали спасатели. Работники экстренной службы также вынесли из дома местного кота.

К моменту спасения питомец успел надышаться угарным газом, поэтому ему потребовалась серьезная помощь. Сотрудники МЧС помогли животному вернуться к нормальному состоянию. В настоящий момент нет угроз для его жизни.

Возгорание пришлось тушить примерно 30 минут. Очаг обнаружили в четырехкомнатной коммунальной квартире, площадь которой составляет 70 квадратных метров. Всего в ней выгорело десять квадратных метров. В тушении пожара участвовали 18 сотрудников спасательной службы и четыре единицы техники.