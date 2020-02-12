Кот спас пожилую хозяйку от смерти

Когда Матушкина спала, из-за короткого замыкания в доме произошло возгорание. Кот почувствовал опасность и решил спасти хозяйку. Однако та долго не реагировала на попытки разбудить ее. Питомец не сдавался и упорно стоял на своем.

«Ночью на кухне загорелись холодильник и плита, квартира была в дыму. Сквозь сон хозяйка почувствовала, как Леша бьет ее по щекам лапами и орет. Но она не могла проснуться, видимо, из-за угарного газа. Тогда кот со всей силы укусил бабушку за шею», — пояснила кошачий парикмахер, которая отстригала шерсть коту, которая пропиталась сажей из-за пожара. После случившегося Матушкина обратилась в специальную парикмахерскую, потому что питомец не хотел мыться дома.

Пожилая хозяйка проснулась от сильного укуса, взяла Лешу и выбежала из дома. Внучка спасшейся женщины рассказала, что кот «обычной сибирской породы». В этом году ему исполняется 15 лет.

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