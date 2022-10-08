Кот Мостик пообещал скоро восстановить движение по Крымскому мосту | 360°

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Кот Мостик пообещал скоро восстановить движение по Крымскому мосту

Кот Мостик: сейчас движение приостановлено, но все с Крымским мостом будет хорошо

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Кот Мостик успокоил своих подписчиков и пообещал скоро восстановить движение по Крымскому мосту. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Друзья, без паники! С Крымским мостом все будет хорошо. Я его строил, знаю. Все приведут в порядок и машины с поездами снова поедут», — говорится в сообщении.

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Также там рекомендовано всем, кто собирался в Крым или на материк по мосту, следить за новостями на сайтах ФКУ Упрдор «Тамань» и «Таврия».

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Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию для расследования ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В комиссию вошли представители МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также главы Республики Крым и Краснодарского края и другие.

Движение по Крымскому мосту остановили утром 8 октября. Предположительной причиной стал подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн, два автомобильных пролета частично обрушились. Для водителей организовали пункты обогрева.

Крымский мост

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