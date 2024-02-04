04 февраля 2024, 09:58
Косуля стала причиной ДТП в Челябинской области
Двое детей пострадали в ДТП в Челябинской области из-за косули
Перевозивший детей автобус попал в ДТП в Челябинский области из-за выбежавшей на трассу косули. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Авария произошла на дороге Бишкиль — Варламово вечером 3 февраля. По предварительным данным, водитель следовавшего в Челябинск из Магнитогорска автобуса Higer пытался избежать столкновения с вышедшей на трассу косулей, после чего транспорт перевернулся набок.
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Всего в салоне автобуса находился 31 пассажир, из них 26 — несовершеннолетние. Двух пострадавших детей отвезли в больницу, других пассажиров транспортировали двумя автобусами в село Варламово для временного размещения.
В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП. У него лопнуло колесо, автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с легковушкой. Жертвами аварии стали четыре человека.
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