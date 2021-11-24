Костромской мотоциклист чуть не остался без головы из-за натянутой лески

Мотоциклист из Костромы чуть не лишился головы из-за натянутой между деревьями лески в месте, где часто катаются спортсмены. Об этом сообщил Life.

«В карьере Чижово на трассе были натянуты тросы на уровне шеи, чтобы покалечить и лишить жизни спортсменов, которые занимаются эндуро и мотокроссом. Этот трос мог оставить мотоциклиста без головы», — рассказал один из очевидцев происшествия.

Мотоциклист вовремя заметил леску и повредил только шлем. Теперь он и его товарищи готовят коллективное заявление в полицию.