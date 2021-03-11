Костромские гробовщики повздорили из-за покойного пенсионера

В Костроме работники двух ритуальных агентств подрались из-за умершего пенсионера. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По данным издания, у местной жительницы умер дед и она вызвала медиков, которые констатировали смерть пенсионера. Спустя какое-то время горожанке начали названивать представители ритуальных агентств и предлагать свои услуги. Затем к дому подъехали два катафалка и между гробовщиками возник конфликт, закончившийся потасовкой. Соседи пригрозили мужчинам вызвать правоохранителей, после чего те уехали.