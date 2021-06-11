Дети в Костроме оказались заперты среди огня. Их спасла смекалка прохожих

В Костроме трое детей остались без присмотра в квартире. Взрослые заперли дверь на ключ и ушли. В квартире начался пожар. Соседи забрались в окно по водосточной трубе и спасли чуть не сгоревших заживо детей. Об этом очевидцы рассказали во «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении паблика «Новости Костромы и области», пожар случился вечером 6 июня. Когда дети остались дома одни, один из них поджег диван и в квартире начался пожар. Попасть внутрь из подъезда у соседей не получилось, поэтому мужчины полезли по водосточной трубе.

«Дети буквально чуть не сгорели заживо. Мы пытались выломать двери, но, увы, не вышло. Благодаря ребятам-соседям, которые, рискуя своей жизнью, лезли на третий этаж по ливневой трубе, вытаскивая маленьких детей и животное, они остались живы», — написал один из местных жителей в группе «Кострома».

По словам очевидцев, дети живы. Пожарные потушили огонь. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего, и подтвердили, что никто не пострадал.