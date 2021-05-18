Косметологи обезобразили лицо пожилой женщине в ХМАО

Косметологи повредили лицо пожилой пациентке в Сургуте. Отмечается, что женщина пришла в салон на омолаживающие процедуры. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, написал сайт URA.ru.

По информации следователей, 63-летняя местная жительница обратилась в косметологический салон, чтобы пройти процедуру биоревитализации и сделать нитевой лифтинг. Вместо этого ей обезобразили лицо.

«Первоначальными следственными действиями установлено, что салон не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности в области косметологии. Помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации стандартам оснащения», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Уточняется, что в кабинете не было надлежащих условий для стерилизации медицинского оборудования. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.