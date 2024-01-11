Происшествия 11 января 2024, 19:08 Косметолога из Волгоградской области, по вине которого ослепла женщина, привлекут к ответственности

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В Волгоградской области правоохранители завели уголовное дело на косметолога, по вине которого ослепла клиентка. Об этом написал RT со ссылкой на Telegram-канал СК по региону.

Известно, что пострадавшая перестала видеть одним глазом после укола от морщин в лоб и межбровную область.

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Правоохранители выяснили, что женщина, работающая косметологом, проводила процедуры без наличия лицензии.