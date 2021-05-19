«Косяк в том, что я спортсмен». Самбист рассказал, как подрался с прохожим в Москве

Самбист Кирилл Ш., который побил приезжего в центре Москвы, рассказал «360», что драка произошла еще 9 мая. Спортсмен сообщил, что конфликт уже исчерпан и он возместит пострадавшему причиненный ущерб.

Кирилл сказал, что 24-летнего парня, которого он избил, уже выписали из больницы.

«Возмещаю вред, я ему извинения принес, он их принял. Мы с ним договорились, друг друга поняли. Из-за чего конфликт, тоже выяснили: оба пьяные, друг другу пару ласковых сказали. Я еще забрызганный перцем тоже. Мой косяк в том, что я спортсмен и не имел права в такую ситуацию попадать», — рассказал самбист.

Спортсмен не понимает, почему только сейчас эту ситуацию предали огласке. Он удивился, что видео с кадрами драки выложило МВД. Мужчина, которого он избил, не стал подавать на него в суд.

«Как только это все произошло, он приехал в больницу травму свою показать, он написал заявление, чтобы меня нашли. Ну и он меня нашел, и мы с ним решили. Я ему возмещаю вред, то, что он не работал сколько. Я ему сам это предложил, я его сам нашел и через один день сам туда приехал», — сказал Кирилл.

Самбист сломал своему оппоненту нос. Кирилл навещал его в больнице, привозил фрукты, еду и напитки.

Обидчик рассказал, что в тот вечер в него брызнули перцовым баллончиком. После этого, когда он шел по улице, задел человека. Между ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Это произошло возле ресторана на Большой Дмитровке.