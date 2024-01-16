Происшествия 16 января 2024, 15:11 Кошку Фросю спасли при пожаре в Нижнем Новгороде МЧС показало видео со спасенной в Нижнем Новгороде кошкой Фросей

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Трехцветную кошку Фросю спасли при пожаре в доме в Нижнем Новгороде. Фото и видео животного опубликовали в Telegram-канале МЧС.

Ведомство также выложило аудиокомментарий одного из сотрудников, который принимал участие в ликвидации возгорания. Он рассказал подробности случившегося.

«Кошка трехцветная, дворовой масти. Фрося, 12 лет. Ее вынесли пожарные, она немного надышалась, но не критично, реанимационных мероприятий не потребовалось», — указал он.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Мужчина уточнил, что хозяина животного в момент ЧП не было дома. Когда он прибыл к зданию, Фросю уже спали и передали ему в руки.

«Угрозы жизни и здоровью нет», — подчеркнул спасатель.