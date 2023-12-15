Происшествия 15 декабря 2023, 11:53 Кошка в Нижегородской области спасла шесть человек от пожара МЧС: кошка Страшила спасла от пожара жителей дома в Нижегородской области Пресс-служба МЧС

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В селе Городищи Нижегородской области произошел пожар. Кошка по кличке Страшила почуяла запах и разбудила хозяина. Из трехэтажного дома вывели пять человек, трое погибли, сообщило МЧС России.

Ночью кошка первой почувствовала запах гари и разбудила хозяина. Его насторожило поведение животного. Мужчина вышел в подъезд и увидел, что из соседней квартиры шел дым, а дверь в нее нагрелась. Он вызвал спасателей и разбудил других жильцов.

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Из дома эвакуировали шесть человек, в том числе владельца Страшилы. В квартире, где произошло возгорание, умерли трое. Огонь потушили на площади пяти квадратных метров силами 15 спасателей и пяти единиц техники.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Хозяин кошки Александр Машковский рассказал РЕН ТВ, что Страшила стала местной знаменитостью. Люди посчитали, что она приносит удачу, и стали носить ей угощения. По словам мужчины, пожар произошел из-за короткого замыкания и наваленного у двери мусора.

Похожий случай произошел в ноябре в Челябинской области. Кошка Соня разбудила девочку, когда в доме закоротил электросчетчик.