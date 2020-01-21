Кошка в Архангельске два дня держала хозяйку на кухне

В дежурную часть о происшествии сообщил прохожий. Он рассказал, что на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Суворова о помощи просит женщина. Она рассказала, что ее кошка не дает ей выйти из кухни и бросается на нее. В итоге она уже два дня остается в помещении.

Прибывшие на место спасатели попали в квартиру через окно. Кошку поймали при помощи одеяла и поместили в переноску. Животное передали хозяйке. Женщина от медицинской помощи отказалась.