21 января 2020, 14:04
Кошка в Архангельске два дня держала хозяйку на кухне
Жительница Архангельска оказалась в заложниках у своей домашней кошки. Животное взбесилось и бросалось на хозяйку, когда та пыталась выйти из кухни. Об этом сообщила пресс-служба городской службы спасения.
В дежурную часть о происшествии сообщил прохожий. Он рассказал, что на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Суворова о помощи просит женщина. Она рассказала, что ее кошка не дает ей выйти из кухни и бросается на нее. В итоге она уже два дня остается в помещении.
Прибывшие на место спасатели попали в квартиру через окно. Кошку поймали при помощи одеяла и поместили в переноску. Животное передали хозяйке. Женщина от медицинской помощи отказалась.